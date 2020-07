Zīlēšana šķīvī: atklāj, kas tev garšo, un uzzini, kāds tu esi

Šī ir plaša auditorija, jo, kā zināms, ir ārkārtīgi liels, dažādu piena produktu piedāvājums - no parasta piena līdz visdažādākajiem sieriem.

Piens cilvēkam ir pats pirmais ēdiens, ko viņš saņem no mātes. Atceries, ka tad, kad notiek barošana, vienlaikus notiek komunikācija, kurā māte vai cits tuvs cilvēks (neaizmirsīsim par tiem, kuri uzauguši, ēdot piena maisījumus) sniedz maigumu, izrāda rūpes, pieķeršanos, mīlestību un gādā drošības sajūtu. Tāpēc piena cienītāji ir jutīgi un emocionāli cilvēki, kuri novērtē komfortu, drošību, uzmanību, maigumu un izjūt vēlmi pēc šīm visām vērtībām savā ikdienā.

Atsevišķs vārds jāsaka par veģetāriešiem un vegāniem, jo viņiem ir ļoti stingras prasības pret savu uzturu. Izrādās, ka viņiem pastāvīgi nepieciešama īpaša attieksme, tas ir labi zināms tiem, kuriem vismaz vienu reizi mājā ir bijis šāds viesis. Saimniekam ir smagi jācenšas, lai viņu iepriecinātu un apmierinātu viņa "nestandarta vajadzības". Pastāv versija, ka tas varbūt ir viens no tiem gadījumiem, kad vegānisms ir īpašs dzīvesveids, kurā cilvēka lielākā daļa laika un enerģijas tiek pievērsta uzturam, bet citi, svarīgie dzīves aspekti tiek atstāti novārtā.

Neraugoties uz to, ka šiem cilvēkiem ir laba takta izjūta, viņi smalki uztver un izjūt apkārtējo pasauli, viņi ir tie, kuriem patīk padiskutēt, pat pastrīdēties. Viņiem ir svarīgi visu mēģināt saprast, aizsniegties līdz katras tēmas kodolam. Būtiski ir arī būt pašam saprastam. Tie ir ļoti ziņkārīgi un sabiedriski cilvēki, kuri no pirmā acu uzmetiena var šķist neuzmanīgi, jo viņi savā dzīvē dod priekšroku radošumam. Viņi mīl un meklē novatoriskus risinājumus, novērtē dzīvi un zina kā to patiesi izbaudīt.