7 veidi, kā mēdzam savas maltītes padarīt neveselīgas

Vai tu izmanto tikai veselīgo olīveļļu? Varbūt kokosriekstu? Bet vai zināji, ka katrs eļļas veids var būt vienlaicīgi veselīgs un arī kaitīgs? Viss atkarīgs no izmantošanas. Pirms pērc lielu iepakojumu savas iecienītās eļļas, der atcerēties, ka katrai no tām ir savs karstuma punkts, kurā tā sāk degt, skaidro "Postimees".

Kaitīgie savienojumi, kas veidojas apdegušajā gaļas garozā, palielina vēža risku. Tāpēc izvairies no regulāras gaļas gatavošanas virs atklātas uguns. Gaļu vari biežāk apgrozīt, bet, ja kāds gabaliņš apdedzis, nekautrējies visu piedegušo nogriezt nost.

Mēs esam tik ļoti pieraduši pie sāls, ka mūsu garšas kārpiņas to jūt tikai tad, kad tas jau ir pievienots ievērojamā daudzumā. Tas notiek arī tāpēc, ka šodien produktos (piemēram, desā) tiek pievienots liels daudzums šīs garšvielas. Gatavojot centies sāli lietot mazākos daudzumos.

Dienas cukura norma ir 5 tējkarotes. Tikai daži spēj iekļauties šajā apjomā, lielākā daļa patērē daudz vairāk. Galvenais vaininieks ir deserti, bet cukurs bieži tiek slēpts pat produktos, kuros no pirmā acu uzmetiena tam nevajadzētu būt, - mērcēs (kečupā tā ir daudz), pārstrādātos produktos un medū. Visi no tiem palielina insulīna līmeni asinīs un veicina diabēta attīstības risku. Kūku un saldumu vietā vairāk ēd augļus. Ja receptē ir norādīts daudz cukura, eksperimentē un samazini daudzumu. Bieži vien deserti kļūst baudāmāki, kad nav tik saldi.

Mūsdienās taukus vairs neuzskata par ienaidniekiem. Jau sen ir pierādīts, ka ir veselīgi tauki (piemēram, taukskābes, kas atrodamas zivīs un avokado). Neskatoties uz to, daudzi turpina patērēt produktus bez taukiem vai ar zemu to saturu, kas ir kaitīgi. Tauki ir ķermeņa enerģijas avots, aizsardzības līdzeklis orgāniem, ietekmē imūnsistēmu un metabolismu, kā arī palīdz vitamīnu A, D, E un K absorbcijai. Protams, ar taukiem nevajag pārspīlēt, bet no tiem pilnībā izvairīties arī ne.