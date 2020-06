Kas vērtīgs vasaras ogās un vai iespējams tās uzņemt par daudz?

Lai arī ogās ir daudz organismam nepieciešamu vielu, kas palīdz to stiprināt, tomēr ar ogu patēriņu nevajadzētu pārspīlēt. Vairāk par to, kas vērtīgs atrodams dažādās sezonas ogās un kā pārmērīga to lietošana var ietekmēt veselību un pašsajūtu, skaidro aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Mārīte Šukele.