Pietiek pārēsties! 5 padomi, kā ierobežot savu porciju apjomu

Kā atbrīvoties no ieraduma pārēsties: TOP-5 psiholoģiska rakstura padomi

5. Sevi ir jāmotivē. Reizēm viss, ko darām ar savu ķermeni, nav mūsu pašu vēlmes dēļ, bet gan tāpēc, ka tā teicis dzīvesbiedrs vai kāds no ģimenes, vai draugi, vai vēl sliktāk - vadāmies pēc vispārpieņemtiem standartiem sabiedrībā. Pārvērt "man jābūt slaidam" pret "es gribu izskatīties skaisti un būt vesels" un atgādini sev to. Pieraksti arī iemeslus, kāpēc tu to vēlies.