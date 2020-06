Kā un kāpēc mazgāt salātlapas?

1.solis: piepildi izlietni vai kādu lielāku bļodu ar aukstu ūdeni. Ja izvēlies salātus mazgāt izlietnē, pārliecinies, lai tajā nav nekādu ēdiena palieku vai, piemēram, nosēdumu no mazgāšanas līdzekļiem.

2.solis: atdali salātu lapas vienu no otras, iemērc ūdenī un ar roku maisi, veidojot virpuli, kas iekļūs katrā smalkākajā salātu rieviņā.

4. solis: uzmanīgi izņem lapas no ūdens, lai nesaduļķotu ūdeni. Vēlreiz noskalo tos tekošā ūdenī.

5.solis: nožāvē lapas. Ja tev ir speciālais rīks salātu žāvēšanai, izmanto to, tikai raugies, lai tas nav pārāk pilns, jo tad tas nespēs pilnvērtīgi pildīt savu funkciju. Otrs variants ir izmantot papīra dvieli - izklāj to uz galda un saliec uz tā lapas tā, lai tās nav viena virs otras. Ar citu dvieļa gabalu nosusini arī no augšpuses.