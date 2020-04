5 rīta ieradumi, kas ļaus cīnīties par pludmales figūru

Par veselīgāko tiek uzskatīts tas ēšanas režīms, kurā galveno kaloriju daudzumu uzņemam tieši no rīta. Pie šāda secinājuma nonāca pētnieki no Telavivas universitātes. Vielmaiņas procesa ātrums dienas laikā mainās: jo tuvāk vakaram, jo lēnāka vielmaiņa. Bet no rītiem kā reiz varam ēst teju visu, kas ienākt prātā.