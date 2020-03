5 diētas, kas var izraisīt D vitamīna deficītu

Visvienkāršākais veids, kā uzņemt labu devu D vitamīna, ir kārtīga pastaiga saulainā dienā. Bet, kā zinām, to saulaino dienu nav tik daudz kā gribētos, un tad palīgā nāk treknas zivis, piena produkti, olas un citi produkti, kas veģetāras un vegānas diētas piekritējiem iet secen. Ja esi šādas diētas piekritējs, atceries, ka tev jāuzmana D vitamīna līmenis un, ja nepieciešams, vitamīns jāuzņem papildus.

Šīs diētas piekritēju galvenais mērķis ir samazināt skābju līmeni organismā, tāpēc priekšroku dod sārmainiem produktiem: augļiem, dārzeņiem, pākšaugiem un graudaugiem. Zivis, olas un piena produkti pieder pie skābo produktu grupas, un no tiem šīs diētas ietvaros izvairās. Tādējādi pakļauj sevi D vitamīna deficītam.

Šī šobrīd ir viena no populārākajām diētām, kuras mērķis ir organismu ievest ketozes stāvoklī (tauki tiek pārvērsti ketonos, kas sniedz organismam enerģiju ogļhidrātu vietā). Ēdienkarte sastāv 75% no taukiem, 25% no olbaltumvielām un tikai 5% ir ogļhidrāti. Tātad arī šeit piena produkti tiek izslēgti. Vairāk jāēd olas un treknas zivis, un ieteikums regulāri pārbaudīt D vitamīna līmeni.