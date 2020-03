Pirms ķeries pie virtuves remonta: 5 kļūdas, ko vēlāk var nākties nožēlot

Sākotnēji tā šķiet izcila ideja: speciāls plaukts augšējo skapīšu rindā mikroviļņu krāsnij – vizuāli glīti, krāsns neaizņem vietu uz letes. Tomēr apdomā – vai tādā augstumā nebūtu prātīgāk glabāt traukus, kuri ikdienā nepieciešami. Un vēl, aukstu šķīvi celt uz augšu ir viegli, bet iztēlojies: esi pielējis pilnu bļodiņu ar zupu, uzsildījis un tagad karstais trauks jāceļ no augstiem plauktiem lejā... Mikroviļņu krāsnij noteikti var atrast piemērotāku vietu.

Izskatās eleganti un kādreiz bija īsts modes trends, īpaši privātmājās, kurās virtuvē nav pārāk daudz vietas. Bet ir daudz trūkumu: ja saimniece nav gara auguma, stiepšanās pēc traukiem būs apgrūtinoša; jāņem vērā arī fakts, ka ne visas pannas un katli ir viegli. Iedomājies, kā būtu katru reizi cilāt čuguna pannu, – kārtīga trenažieru zāle! Vēl viens mīnuss: ne visus traukus bieži izmanto, tie ar laiku apaugs ar tauku kārtu, ko papildinās arī putekļi, un šos netīrumus it nemaz nav viegli nomazgāt.

Modīgi, dārgi un ir jau glīti. Bet vai virtuvē galvenais ir glīti? Kā ar praktisko pusi? Ja glāze izkritīs no rokas un atsitīsies pret šādu izlietnes materiālu, milzīga varbūtība, ka trauks tiks sabojāts. Bez tam, ja esi izvēlējies baltu izlietni, – jātīra, jātīra un vēlreiz jātīra, lai tā nemainītu krāsu un izskatītos labi. Tiesa, šobrīd ir iespējams iegādāties arī speciālus gumijas paklājiņus, kas mazinātu triecienu, nosedzot izlietnes apakšu, bet kāda tad jēga no tik šikas izlietnes, ja to aizklās šādi palīgrīki?