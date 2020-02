Ko es daru ne tā? 10 izplatītākās olu gatavošanas kļūdas

Omletes un olu kulteņi

Šie abi ēdieni ir vieni no iecienītākajiem un sātīgākajiem brokastu ēdieniem, to recepšu daudzveidībai nav robežu. Ļoti pateicīgi ēdieni, jo to pagatavošana neaizņem daudz laika, bet tos var ārkārtīgi vienkārši arī sabojāt. Apskatīsim populārākās kļūdas, lai nekad vairs nav jābauda sausa, pārcepta vai neizcepta omlete.