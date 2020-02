Pieci produkti labākai pašsajūtai agrā pavasarī

Šis brīnumprodukts mūsu veikalu plauktos ir ienācis pavisam nesen, taču tas strauji iekarojis ne vien dietologu uzmanību, bet arī pircēju atzinību. Čia sēklas ir viens no šķiedrvielām bagātākajiem produktiem, jo 100 grami šo sēklu satur ap 35-40 grami šķiedrvielu, kas visa nepieciešamā dienas deva. Lai gan čia uzturvērtība ir patiesi slavējama, otro, nevis pirmo vietu šis produkts ieņem divu iemeslu dēļ – pirmkārt, mūsu valsts iedzīvotājiem visdrīzāk nepatiks ēst čia katru dienu (atšķirībā no auzu pārslām), jo tas nav ierasts, un otrkārt, šīs sēklas satur arī ļoti daudz veselīgo tauku un līdz ar to kaloriju, tāpēc jāēd ar mēru.