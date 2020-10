Vai zini, kā pareizi uzglabāt nažus, glāzes un pannas?

Naži

Kad tie guļ viens uz otra, tie nemitīgi saskaras un tiem rodas gan nevēlamas švīkas, gan robi, kā arī tie kļūst neasi. Otrs iemesls, kāpēc tā nevajadzētu uzglabāt, kad ņem tos ārā no atvilktnes, esot neuzmanīgs, vari savainoties.

Glāzes

Aktuāls diskusiju jautājums: kā labāk novietot glāzes - uz kājiņas vai ar to uz augšu? Labāk tomēr to neuzglabāt kājām gaisā. Glāzes maliņas ir vistrauslākā to vieta, bet kājiņa pati spēcīgākā. Neveiksmīgi novietojot glāzi otrādāk, var rasties robi un plaisas, kā rezultāta glāze vairs nebūs izmantojama.