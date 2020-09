Rudens zelts: vai zini, kuri ir vieni no vērtīgākajiem dārza un meža labumiem?

Ķirbju mīkstums ir bagāts ar vitamīniem A, C, D, F, PP, T un B grupas vitamīniem, magniju, kāliju, dzelzi, kalciju, kā arī olbaltumvielām un šķiedrvielām.

Šim rudens skaistulim piemīt arī īpašība uzlabot vielmaiņu un izvadīt no organisma kaitīgo holesterīnu. Ieteicams baudīt arī ķirbja sēkliņas, skaidro "Food in my room"