Lai restorāna apmeklējums nav kaunpilns: 10 svarīgi noteikumi!

Ja redzi, ka zālē ir kāds no personāla, kas viesiem ierāda vietas, sagaidi, līdz vietu ierādīs tev. Ja šādas personas konkrētajā iestādē nav, pajautā par brīvajiem galdiņiem jebkuram viesmīlim vai administratoram. Ja dosies pie galdiņa pats, var gadīties, ka vieta jau ir aizņemta, rezervēta vai kādu citu iemeslu dēļ nav pieejama. Tad viesmīlis liks pārsēsties, skaidro "Food in my room".