No gaļas izvēles līdz pasniegšanai - ceļš uz perfektu šašliku

Viens no garšīga šašlika priekšnoteikumiem ir kvalitatīva gaļa, kas rūpīgi jāizvēlas, izvērtējot gaļas mīkstumu un treknumu, skaidro "Forevers" tehnologs Oļegs Sokolovs.

Daudzi eksperti ir vienisprātis, ka marināde ir viens no būtiskākajiem procesiem gaļas pagatavošanā, kas tai piešķir patīkamu smaržu un garšu, kā arī noņem intensīvo gaļas aromātu, kas raksturīgs, piemēram, jēra gaļai. Pagatavojot gaļas marinādi, ir jāiegaumē, ka universālas formulas dabā nepastāv, jo katrā ģimenē ir savas tradīcijas, mantotas no paaudzes paaudzē. Tā vietā ir iespējams sekot līdzi vienkāršiem principiem, kas ļaus izcelt gaļas dabisko garšu un saglabāt tās īpašības. Ja priekšroka tiek dota sausajai marinādei, tad pamatā tiek izmatota sāls un pipari, kas gaļai jāpievieno īsi pirms pagatavošanas. Savukārt šķidras konsistences marinādes pamatsastāvdaļa var būt vai nu augu eļļa, kas reizē darbojas kā konservants, vai dažādi skābinātāji – vīns, kefīrs, jogurts un sīpolu sula.

Ieteicamais gaļas marinēšanas ilgums atšķiras no gaļas veida, piemēram, liellopa un cūkgaļas gabaliņiem tas svārstās no 4 līdz 8 stundām, tikmēr vistas gaļai pietiks, ja to paturēs marinādē pusstundu. Lai gaļa nezaudētu savu raksturīgo garšu, garšvielu un etiķa pievienošanu ir ieteicams sabalansēt.