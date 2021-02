10 noteikumi, kas jāzina par virtuves nažiem!

Pareiza virtuves dēlīša izmantošana un nažu mazgāšana ar rokām ir svarīga! Vai nu tu to dari, vai nē. Koka, bambusa un plastmasas dēlīši ir labāki priekš nažiem. Cietāka materiāla -stikla, keramiskie, metāla un akmens dēlīši ātri sabojā nazi.

Iemesls, kāpēc ar asu nazi varbūtība sagriezties ir mazāka ir, jo nepieciešams mazāks spēks, lai jebko sagrieztu. No asa naža nav jābaidās, toties truli naži ir, jo tev jāizmanto spēks, lai sagrieztu produktu, un tādejādi nazis var no tā nošļukt, satraumējot rokas. Izvēlies atbilstošu darba rīku un izmanto to pareizi!